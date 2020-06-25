بوسي شلبي تلبي رغبة متابع تمنى مكالمة لـ إلهام شاهين: ابعتلي رقمك

علاقات و مجتمع

اعتادت الإعلامية بوسي شلبي، مشاركة متابعيها، بأخبارها ولقاءاتها الإعلامية، بالإضافة إلى نشرها المتواصل مع صورها مع الفنانين، فترتبط "بوسي" بعلاقة طيبة بالوسط الفني.

ونشرت "بوسي" مقطع فيديو من حوارها مع الفنانة هالة صدقي، في برنامج "أحلى نجوم" المذاع على قناة "المحور"، وتفاعل معها متابعيها في التعليقات وتسجيل إعجابهم على الحلقة.

ومن ضمن التعليقات التي تلقتها "بوسي"، جاء من أحد المتابعين الذي طلب منها مساعدته في مكالمة الفنانة إلهام شاهين، التي تربطها به صداقة قوية: "أستاذة بوسي بالله عليكي نفسي في طلب من حضرتك.. أنا مريض وهعمل عملية أمنية حياتي قبل ما أعمل العملية أني أكلم إلهام شاهين.. أنا عارف أن حضرتك زي أختها مفيش غيرك تقدري توصليني بيها.. بالله عليكي متكسفنيش أنا خايف أموت قبل ما أكلمها".

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وتفاعلت معه الإعلامية بوسي شلبي في الرد عليه: "ابعتلي رقمك"، وهو ما استجاب إليه المتابع في الرد عليها: "بعت لحضرتك رقمي".