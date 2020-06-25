لأصحاب الأمراض المزمنة.. اتبع هذه النصائح جيدا للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كبار السن والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري، أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، لذا وجب عليهم أن يكونوا أشد حرصا على اتباع الإجراءات الوقائية ضد هذا الوباء.

وقدّم الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، لـ"الخليج 365"، مجموعة من النصائح الضرورية لأصحاب الأمراض المزمنة للوقاية من كورونا.

- الالتزام بالبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

- تجنب الاتصال الوثيق بالآخرين، يجب وضع مسافة تقرب من 2 متر.

- تجنب لمس العينين والأنف، والفم بأيدي غير نظيفة ومعقمة.

- استخدام المناديل الورقية لتغطية الأنف والفم، أثناء العطس أو السعال.

- الحرص على ارتداء الكمامة مع أفراد عائلتهم داخل المنزل.

- غسل اليدين لمدة 20 ثانية بالماء والصابون.

- استخدام معقم لليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل، من خلال فرك اليدين والأصابع جيدا.

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- ضرورة الإكثار من تناول السوائل.

- الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتينات.

- لا بد من تناول طبق سلطة يوميا.

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي.

- تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر يوميا، مثل الترابيزات ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والهواتف ولوحات المفاتيح والمراحيض والحنفيات.

- يجب إلقاء الكمامات والقفازات المستخدمة فورا في سلة المهملات بعد استخدامها.

- إذا اضطرت للخروج من المنزل للضرورة القصوى، لا بد من ارتداء الكمامة والجوانتي وتنفيذ التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

- إذا كنت مصابا بفيروس كورونا، وظهرت عليهم أي مشاكل في التنفس، أو عند ارتفاع درجة الحرارة لـ 39 درجة مئوية، لا بد من التوجه للمستشفى فورا.

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