لماذا يجب تجفيف أذن الطفل بعد حمام السباحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
أوصت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الوالدين بتجفيف أذن الطفل جيدا بعد الخروج من حمام السباحة باستخدام منشفة أو بواسطة مجفف الشعر، مع مراعاة أن يتم ضبطه على درجة حرارة منخفضة إلى حد ما على مسافة 10 سم من أذن الطفل.
وعللت الرابطة أهمية ذلك بأن وجود ماء في الأذن يؤدي إلى الإصابة بالتهاب القناة السمعية، والذي تتمثل أعراضه في إحمرار الأذن وتورمها وشعور بحكة بها.
وفي حال ملاحظة هذه الأعراض يجب استشارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة على وجه السرعة لعلاج الالتهاب في الوقت المناسب.
وللوقاية ينبغي على الوالدين إعطاء الطفل نوعية معينة من سدادات الأذن أو قبعات السباحة عند الذهاب إلى حمام السباحة.
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