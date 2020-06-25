وضعت طفلها في المرحاض.. سيدة تفاجأ بحملها لحظة الولادة

صحة

بينما تستعد جميع السيدات في الشهور الأخيرة من الحمل لعملية الولادة، كشفت سيدة بريطانية، أنها أنجبت طفلة سليمة في المرحاض، حيث لم تكن تعلم أنها حامل من الأساس.

السيدة التي تدعى جريس، كانت أم لثلاث أطفال، بينما اتفقت مع زوجها على عدم الإنجاب، حيث داومت على تناول حبوب منع الحمل، بينما كان زوجها على قائمة الانتظار، لإجراء عملية "تعقيم"، من أجل ضمان عدم الإنجاب من جديد، إلا أنها فوجئت منذ 6 أشهر بإنجابها طفلا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقًا لما قالته جريس، صاحبة الـ32 عامًا، فإنها استيقظت في الساعات الأولى من الصباح لتناول دواء، وتناول كوب من الشاي، لأنها كانت تشعر بالإرهاق، قبل أن تندفع فجأة إلى المرحاض.

لم يكن لدى جريس، التي تعمل مستشارة للمبيعات، أي دليل على أنها كانت حاملًا في الأسبوع السابع والثلاثين تقريبًا، وأنها على وشك الولادة، بعدما لم يكن لديها نتوءً ملحوظًا، وكانت تتناول حبوبها لمنع الحمل بشكل دوري، ولا تزال لديها فترات الحيض بشكل طبيعي.

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عندما جلست جريس على المرحاض، شعرت بالإحساس الذي لا لبس فيه بأن مياهها تنفجر لتصدر صرخة قوية، أتى على إثرها زوجها وابنهما الأكبر تايلر الذي يبلغ 13 عامًا، حيث ظنا أنها تتعرض لهجوم ما، قبل أن تتطلب منهم الاتصال بسيارة إسعاف لأنها تشعر بأن هناك "شيء قادم".

بعد لحظات من وصول الإسعاف، اضطر جيمس إلى الركض إلى المرحاض للحصول على ابنته من المرحاض حيث كانت زوجته قد أنجبت بالفعل، في الـ5 من ديسمبر 2019.

عندما وصل المسعفون، قاموا بنقل جريس والمولودة الجديدة التي أسموها سيينا إلى المستشفى، حيث حصلوا على شهادة صحية وأرسلوا إلى المنزل.

وتقول جريس: 'لقد كانت لحظات سريالية جدا، لم يكن لدي أي تراكم على الإطلاق، لا أشعر بأي ألم ولا شيء، ولكن عندما ذهبت إلى الحمام، لم أشعر أنني سأنجب على الإطلاق، فبعد ثلاث حالات حمل سابقة، أعرف كيف يبدو الأمر".

وتابعت: "كان هناك تدفق كبير ثم كان هناك ضغط وكتلة في الأسفل، كل ما أتذكره هو التفكير يا إلهي، هل هذا يحدث حقًا؟".

وأضافت: "الولادة كانت مثل "شيء من فيلم"، وكان على جيمس أن يمسك الطفل بيديه في المرحاض".