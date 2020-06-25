إليكِ طرق تنسيق "الشورت الرياضي" من وحي مدونات الموضة في صيف 2020

تعلّمي طرق ارتداء الشورت الرياضي بأساليب متعددة للحصول على أناقة ملفتة وكاجوال بطريقة مستوحاة من مدونات الموضة موضة صيف 2020. فلا بد من اختيار طرق ارتداء الشورت الرياضي الملون والمرح للحصول على اطلالات يومية ومريحة، وإليكِ 5 طرق لارتداء الشورت الرياضي مستوحى من مدونات الموضة موضة صيف 2020، فاختاري منها ما يعجبك.

انتقي طرق ارتداء الشورت الرياضي الضيق والذي يظهر مفاتن الجسم واختاريها من اطلالات مدونة الموضة علا فرحات مع التوبات الرياضية الضيقة بالقماش واللون عينه. كما يمكنك التألق بطرق ارتداء الشورت الرياضي القصير والاصفر بطريقة مزمومة على الخصر مع الكروب توب الواسعة والمريحة للحصول على اطلالة مشرقة وكاجوال.

وتألقي بطرق ارتداء الشورت الرياضي الضيق ذات الخصر العالية مع الكروب توب الواسعة باللون الاخر الفاتح للحصول على اطلالة ملفتة. ويليق بموضة صيف 2020، طرق ارتداء الشورت الرياضي الضيق والذي لا يصل الى حدود الركبة مع البلايزر الخضراء الطويلة والجريئة من وحي اطلالات ناتالي فنج. والابرز في صيف 2020 طرق ارتداء الشورت الرياضي الواسع والقصير من خلال تنسيقه مع التي شيرت البنفسجية الطويلة جداً على طريقة مدونة الموضة ديما الاسدي.

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