إليكِ أحدث 5 ماركات عالمية من "الشنط" لتواكبي الموضة

مع كل إطلالة لها تتألق مدونة الازياء نهى نبیل بالعديد من ماركات شنط عالميى فاخرة تجعل اطلالاتها اليومية اكثر أناقة وفخامة، فتختار ماركات شنط عالميه تستحق التوقف عندها مع التألق بالعديد من الموديلات والألوان الجريئة أو الكلاسيكية، فواكبي أحدث 5 ماركات شنط عالميه من مدونة الازياء نهى نبیل، لتختاري منها ما يعجبك لاطلالاتك المقبلة.

وتكثر مدونة الازياء نهى نبیل من اختيارها ماركات شنط عالميه فاخرة بتوقيع Hermesولا تتردد بانتقاء القطع العصرية التي تبرز من خلال القماش الجلدي مع الموديلات المريعة التي تختارها بكثير من التميّز من خلال الالوان المرجانية والقماش المضلع الفاخر. كما سحرتنا باجمل ماركات شنط عالميه بتوقيع دار لويس فيتون ‎ Louis Vuitton سواء من خلال القطع الدائرية التي تنسدل على الاكتاف مع شعار الدار، أو من خلال الشنط العالمية التي يمكن وضعها على الظهر بأسلوب الـBackpack.

ومن أهم ماركات شنط عالميه لا غنى عنها في اطلالات مدونة الازياء نهى نبیل القطع التي تتألق بها من دار Fendi مع الرسمات الهندسية الراقية. واللافت ماركات شنط عالميه بأقمشة الجلد من اختيار مدونة الازياء نهى نبیل بتوقيع Bottega Venetaمع الموديلات الكبيرة التي يمكن حملها باليد في ساعات النهار بطريقة تتسع لكافة حاجاتها. والاطلالة الأبرز من مدونة الازياء نهى نبیل تألقها بماركات شنط عالميه حملت توقيع دار ديور Dior مع الموديل المربع والمميز باللون البني والسلاسل الفضية التي يمكن أن تكون من اختيارك.

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