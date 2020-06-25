للرجل.. 5 نصائح لاختيار قميص بقياس مناسب لتبدو بكامل أناقتك

محمد اسماعيل - القاهرة - مع عودة الحياة تدريجيا، وفتح الأنشطة التي كانت مغلقة بسبب فيروس كورونا، يبحث الكثير من الرجال عن مظهر متجدد من خلال اختيار ملابس مناسبة تمنحهم مزيداً من الثقة والراحة.

وفيما يلي مجموعة من النصائح لاختيار قميص بقياس مناسب لتبدو بكامل أناقتك، بحسب موقع "24" الإماراتي:

الياقة

قد تعتقد أن الاهتمام بالياقة أمر سخيف، ولكن إذا كانت ضيقة جداً، فسوف تشعر بالضيق الشديد وإذا كانت فضفاضة جداً ستؤثر على أناقلك أيضا، والقاعدة الأساسية هي أن بإمكانك وضع إصبعين بين الياقة وعنقك دون الشعور بأي انزعاج. إذا كان بإمكانك وضع أكثر من إصبعين، فهذه علامة على أن الياقة فضفاضة للغاية. تذكر أن الياقة هي نقطة محورية عند التحدث إلى الناس وفي الصور، لذا فإن هذه التفاصيل الصغيرة هي في الواقع أكثر أهمية بكثير مما تعتقد.

الجسم

يوصي خبراء الأزياء باختيار القميص الضيق وليس الفضفاض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون هناك مساحة صغيرة بين القميص وبين جسمك، ففي حال كان القميص واسعاً سسترى تراكماً للقماش حول خصرك، لذلك يجب أن تبحث دوماً عما يناسب جسمك ويوفر لك الراحة والأناقة في نفس الوقت.

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الكتفان

تؤثر هذه التفاصيل الصغيرة جداً على كيفية احتضان باقي القميص لجسمك، لذا من المهم ملاحظة ذلك. إذا تمت محاذاة خط الكتف على كتفيك، فلن تتمكن ذراعاك من التحرك بحرية، وسوف تخاطر بتمزيق القماش. إذا سقط الخط التماس أسفل الكتف باتجاه الذراع، فسوف تسبح في نسيج زائد عند منطقة الكتفين، والقاعدة الذهبية هنا ملامسة خط الكتفين للقميص النهاية الفعلية لكتفيك.

الأكمام

يعتمد اختيار طول الأكمام على اختبار بسيط، بتحريك الذراعين لأعلى وأسفل، وفي حال شعرت بضيق عند الكوع فأنت بحاجة إلى قياس أكبر، أما إذا كان هناك المزيد من القماش الذي ينطوي عند الكوع أو المعصمين فأنت بحاجة إلى قميص بقياس أصغر.

الطول

يجب دائماً ارتداء القميص بشكل مريح، ولكن لمعرفة ما إذا كان الطول مناسباً لك، قم بفكه وإلقاء نظرة عليه في المرآة. يجب أن يزيد الطول بنحو بوصتين أو ثلاث بوصات تحت خط الحزام. وهناك اختبار بسيط يمكنك القيام به، فبعد دس نهاية القميص في السروال حاول أن ترفع ذراعيك إلى الأعلى، فإذا خرج من السروال فالقميص أقصر مما يجب، أما في حال كان القميص طويلاً ستشعر بتراكم القماش داخل السروال