إنتاج وزارة التضامن.. "ست الحبايب" يشارك في مهرجان أفلام المرأة الدولي بالأردن

علاقات و مجتمع

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أعلنت إدارة مهرجان أفلام المرأة السينمائي الدولي بالأردن، اختيار الفيلم التسجيلي القصير "ست الحبايب"، في المسابقة الرسمية للأفلام التسجيلية، بعد اختياره من بين 600 فيلم من 36 دولة.

ويبدأ العرض إلكترونيا، نظرًا للظروف التي يمر بها العالم إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر بدء العروض يوم 26 يونيو الجاري.

والفيلم من إنتاج الوزارة، ومن إخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بالوزارة، وقال "دياب" إن الفيلم يُعد تجربة تسجيلية مختلفة، حيث يتناول قصصًا واقعية ويحكي عن كفاح ثلاث أمهات من أجل الوصول بأولادهن إلى بر الأمان، وجري عرضه في الحفل الرئاسي لتكريم الأم المثالية والمرأة المصرية مارس عام 2019.

ويشار إلى أن وزارة التضامن، تعمل على توثيق برامجها التنموية من خلال الأفلام التسجيلية القصيرة؛ حيث أنتجت الوزارة من مطلع عام 2017، إلى الآن، 40 فيلمًا يتناول دور الوزارة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية في مصر، فضلاً عن المشاركة في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، والحصول على العديد من الجوائز بها.

ويذكر أن فيلم "ست الحبايب" حصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، كما حصد جائزة الجمهور بمهرجان يوسف شاهين للأفلام القصيرة.