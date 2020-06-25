طريقة عمل طاجن حمام

كتب: هن - 06:11 ص | الخميس 25 يونيو 2020

يعتبر طاجن الحمام أسهل وأسرع في طهيه من الحمام المحمر التقليدي، جربيه بتلك الوصفة لأسرتك. المقادير 3 أكواب ماء. 4 حمامات. بصلة صغيرة مقطعة أرباع. 2 كوب أرز أبيض. 2 كوب حليب. 2 ملعقة كبيرة سمن. ملعقة كبيرة زبدة ذائبة. ملح وفلفل أسود. Advertisements طريقة التحضير يسخن الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية. يوضع طاجن كبير في الفرن، ويترك حتى يسخن. يغلى الماء والملح والفلفل الأسود والبصل، على نار متسوطة. يضاف الحمام لماء السلق، ويترك على نار هادئة لمدة 20 دقيقة. يغسل الأرز جيدًا، وينقع لمدة 15 دقيقة، ثم يصفى. يشوح الأرز في السمن لمدة دقيقتين. يضاف الحليب وكوبًا من مرق الحمام والملح، ويقلب جيدًا. يترك الأرز حتى يغلي، ثم غطي القدر ويترك على نار هادئة لمدة 5 دقائق فقط. توزع نصف كمية الأرز في الطاجن، ثم يوضع الحمام فوق الأرز، ثم يوزع باقي الأرز فوق الحمام. يصب 2 كوب من مرق الحمام في الطاجن، ثم يغطى بورق الفويل. يوضع الطاجن في الفرن لمدة 40 – 50 دقيقة حتى ينضج الأرز والحمام تمامًا. يزال الفويل يودهن الوجه بالزبدة، ويوضع الطاجن تحت شواية الفرن حتى يحمر الوجه لمدة دقيقة، ويقدم.

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