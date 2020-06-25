بسبب رائحة المياة.. العثور على جثة فتاة في خزان عمارة بالسعودية

علاقات و مجتمع
بالصدفة البحتة اكتشف سكان عقار وجود جثة لفتاة داخل خزان للمياه، وذلك بعد تذوق طعم غريب في مياه الشرب ورائحة كريهة.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، فتح مركز شرطة التنعيم في مكة المكرمة، اليوم، تحقيقا موسعا بعد العثور على جثة فتاة من جنسية باكستانية (21 عاما) داخل خزان عمارة مكونة من 3 أدوار.
وأشارت وسائل إعلام سعودية، إلى أنه "وبعد ملاحظة سكان عمارة بحي الفيحاء في مكة المكرمة ظهور رائحة غريبة في المياه قاموا باستدعاء شركة لتنظيف وتعقيم خزان الماء".
وأضافت، أنه "بعد مباشرة عمال الشركة العمل داخل الخزان، اتضح وجود جثة فتاة وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت موقع البلاغ".
وانتشلت فرق الدفاع المدني الجثة، فيما باشرت الشرطة التحقيق لكشف ملابسات وحيثيات الواقعة بحكم الاختصاص.
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