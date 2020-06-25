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طريقة عمل حواوشي في المنزل.. بخطوات بسيطة

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مطبخ

كتب: هن -

04:04 ص | الخميس 25 يونيو 2020

حواوشي

عرضت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل حواوشي حار، من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المقدم على قناة "CBC سفرة"، ويمكنك تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مقادير عمل حواوشي حار

4 أرغفة بلدي 

ربع كيلو لحمة مفرومة

1 ثمرة فلفل حار مفرومة

1 ثمرة فلفل أخضر رومي مفروم

بصلة مبشورة 

سمنة 

ملح 

فلفل أسود 

توابل لحم 

كزبرة جافة ناعمة 

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زعتر جاف 

بابريكا 

بودرة ثوم 

بودرة بصل 

التقديم

مخلل مشكل 

حلقات طماطم 

حلقات بصل 

كزبرة خضراء 

طريقة عمل حواوشي حار

تخلط اللحمة المفرومة مع البصل والتوابل والملح والفلفل الأسود والفلفل الرومي والحار.

يدهن الخبز بالسمنة المذابة من الداخل والخارج.

يفرد جزء من خليط اللحمة المفرومة جيداً داخل الخبز.

يغطى الحواوشي بورق النايلون.

يوضع في الفرن حتى تمام النضج.

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