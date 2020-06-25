ختان ورمي من البلكونة واغتصاب.. جرائم عنف دامية ضد المرأة خلال الحظر

علاقات و مجتمع

خلال فترة الحجر الصحي شهدت عدة محافظات في مصر جرائم عنف قاسية جميعها ضد المرأة، بداية من حجود الأبناء ضد أمهاتهم، وحتى اتفاق رجل على اغتصاب زوجته.

ختان 3 فتيات

أوهمهم والدهم إنهم على وشك أخذ تطعيم فيروس كورونا المستجد، ولكنه أجرى لبناته الثلاثة عملة ختان بمعرفة طبيب من الوحدة الحصية في إحدى قرى سوهاج.

وأبلغت الأم عن تلك الواقعة لخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وقالت إنه أجرى للبنات عملية الختان في بداية رمضان، واعترفت الطفلة الكبرى البالغة من العمر 11 عاما بتفاصيل العملية، "خدر والبنات فاقوا من المخدر على وقع الألم اللي كان فيهم، وأقيل الأب والطبيب إلى محكمة الجنايات".

رجل يتفق على اغتصاب زوجته

قرر زوج يمتلك محل ملابس في الدقهلية بالاتفاق مع المتهم الرئيسي "أحمد ر. ا." وشهرته "أحمد العجلاتي، 33 سنة، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج المجني عليها، على أن يغتصب الأخير زوجته، ليلصق بها تهمة الزنا ويطلقها لرغبته في الزواج من أخرى.

وكانت الزوجة البالغة من العمر 21 عاما، وهي طالبة جامعية في البيت، استغل الجاني خروج زوجها للمنصورة لمباشرة عمله، وتنكر في زي أنثى منقة وصعد للبيت ليغتصبها ولكنها صرخت بمجرد أن رأت وجهه.

وجد الجاني أمامه سلك شاحن لابت توب فخنقها به لتكف عن الصراخ، فقتلها ثم اغتصبها واعترف بفعلته بعد ذلك للنيابة، وقال إنها بالاتفاق مع الزوج لأنه يريد أن يطلقها ويتزوج من أخرى، وأعاد تصوير الجريمة، كما أكدت لكاميرات المحيطة بالبيت تلك الرواية.

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تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قرر حبس الزوج والعامل 4 أيام على ذمة التحقيقيات.

عنف أسري بالإسكندرية

أثارت فتاة الإسكندرية كثير من الجدل على مواقع "الشويال ميديا"، بعدما نشرت صورة لها وهي معرضة لعنف شديد، وكتبت عنوانها تفصيلا بمحافظة الإسكندرية كي تنقذها الفتيات على مجموعات البنات المغلقة ولكنها في خلال دقائق معدودة أصبحت شهيرة، حيث قالت في منشورها، "بنات إلحقوني والنبي، أهلي حابسني وهيقتلوني، وعملوا كده فى وشي، والنبي انقذوني".

انتهت المشاجرة بين حسناء أمين وأهلها بالخير، وتنازلت عن المحضر الذي كانت بصدد عمله لهم بعد أن مضوا تقريرا بعدم التعرض لها، وذهبت إلى بيت عمها مؤقتا لتريح أعصابها، وكانت المشاجرة بسبب فيديو "تيك توك"، وكانت الفتاة تتعرض لعنف بسيط من حين لآخر.

حجود الأبناء

هي قصة تمثل حجود الأبناء، حيث ترك الأبناء أمهم الطاعنة في السن بعد أن أصيبت بكورونا داخل منزلها بمفردها في أحد أحياء القاهرة الشعبية، وذلك خوفا من الإصابة بكورونا، وتركوا مفتاح الشقة لدى الجيران في حاةل رغم أحد بمساعدتها، وبالفعل أتى أحد المسعفين وقدم لها الأكسجين.

وعرض الإعلامي هشام إبراهيم مقدم برنامج " أصل الحكاية " على قناة "المحور"، الفيديو عبر برنامجه،، وكشف المسعف أن أولادها تركوها ترقد بمفردها منذ 10 أيام تصارع المرض.