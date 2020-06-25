تورتة وفساتين مبهجة.. ابنة هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها مع طفلتيها

علاقات و مجتمع

احتفلت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعيد ميلادها، وشاركت متابعيها بصور من الاحتفال برفقة طفلتيها.

ونشرت "زينب" عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورتها برفقة ابنتيها، وهي تحمل التورتة، وترتدي فستانا باللون الموف الفاتح، وارتدت طفلتاها فستانين بكرانيش.

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وشكرت "زينب" كل من هنأها بعيد ميلادها: "شكرًا من قلبي على معايداتكم وكلامكم الحلو، بحبكن كتير كتير.. وطبعًا فرحتي مستحيل تكمل بدون قلبي وكل حياتي اللي بوجودهم تلونت حياتي بكل ألوان السعادة.. الله يحميهن يا رب، ويعطيكن أضعاف سعادتي ويحمي أولاد الجميع".

وتفاعل معها متابعوها عبر التعليق على الصورة: "الصورة تجنن تفتح الناس"، "البنت الصغيرة تشبه تيتا هيفا"، "عائلة مصنع الكيك".