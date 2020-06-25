كتب: هن - 02:51 ص | الخميس 25 يونيو 2020

يحتوي الموز والشوفان والمكسرات على عناصر غذائية مفيدة، لذا تقدم "هُن" طريقة تحضير سلطة الموز بالشوفان والمكسّرات وفقاً لموقع "ماي فود أند فاميلي". مقادير سلطة الموز بالشوفان والمكسرات 100 جرام "بودنج" بنكهة الموز كوبان ونصف كوب من اللبن البارد كوب شوفان سريع الطهو Advertisements كوب لبن موزة مقطعة شرائح نصف كوب مكسّرات مقطعة طريقة تحضير سلطة الموز بالشوفان والمكسرات اخفقوا "البودنج" مع الحليب في وعاء محكم الغلق باستخدام المضرب لمدة دقيقتين. ضيفوا الشوفان واللبن والموز مع التقليب. ضعوا الخليط في الثلاجة طوال الليل. قلّبوا نصف المكسرات مع الخليط قبل التقديم مباشرة، وضعوا النصف الآخر على الوجه.

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