الحل السري ضد مذاق نبات الراوند اللاذع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يتسبب تناول عشبة الراوند النيئة في شعور بالامتعاض نظرا لمذاقها اللاذع. غير أنه يمكن تخفيف هذا الطعم قليلا باللجوء لإضافة أحد منتجات الألبان، بحسب المزارعين الألمان.
يأتي مذاق الراوند الفريد من حمض الفواكه وحمض الأوكساليك. غير أن الأحماض يمكن أن تتحد مع الكالسيوم في منتجات الألبان، ما يقلل من حدتها، بحسب رابطة مزارعي الفواكه والخضروات في منطقة الراين الألمانية.
غير أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى يجب أن يتجنبوا هذه الحيلة ونبات الراوند تماما.
ورغم أن الراوند يعامل على أنه فاكهة فهو لا يزال من الخضروات. فغالبا ما تستخدم سيقانه اللحمية في صناعة الكعك أو في المربى وسوف تظل في الثلاجة لعدة أيام. كما يمكن تخزينه في المجمد، ما يعني أنه لايزال يمكن الاستمتاع بالراوند في غير موسمه.
فقط تأكد من غسل سيقانه وتجفيفها، وكذلك قطعها إلى قطع صغيرة، قبل وضعها في وعاء وتجميدها.
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