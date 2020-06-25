محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن الجوارب الضاغطة مفيدة لهواة الرياضة أيضا، إلى جانب الأشخاص، الذين يعانون من متاعب الأوردة.

وأوضح الاتحاد أن الجوارب الضاغطة تحد من التورمات والتجمعات الدموية في الساقين، كما أنها تساعد على تجدد الخلايا في الساقين بشكل أسرع، ما يتيح للساقين إمكانية تحمل الحِمل التدريبي بشكل أفضل، ومن ثم تحسين الأداء.

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ويرجع الفضل في هذا التأثير إلى الضغط، الذي تكوّنه هذه الجوارب. ويساعد التأثير الضاغط هذا على تحسين أداء العضلات، لكن من المهم عدم الإسراع في خلع الجوارب بعد التمرين مباشرة، والانتظار لمدة نصف ساعة قبل خلعها.

ويكمن الفارق بين الجوارب الضاغطة الطبية والجوارب الضاغطة الرياضية في مسار الضغط تجاه الركبة؛ حيث تضغط الجوارب الطبية أكثر بالأسفل على القدم والكاحل، وينخفض هذا الضغط للأعلى بالتساوي في شكل قمع، أما الجوارب الضاغطة الرياضية فتضغط القدم والكاحل بالكامل، في حين تشكل بقية الجوارب ضغطا أقل بنسبة 80 بالمائة تقريبا.

وبوجه عام يمكن لكل رياضي ارتداء الجوارب الضاغطة إذا لم تكن هناك موانع طبية محددة، مثل اضطرابات الدورة الدموية، كما يجب على المرضى، الذين يعانون من قصور القلب الشديد، تجنب الجوارب الضاغطة.