من هي "سواكري".. المرأة الحديدية أصبحت وزيرة رياضة النخبة في الجزائر

علاقات و مجتمع

من بين العديد من الرياضيات، اختار رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، أمس الثلاثاء، تعيين مصارعة منتخب الجيدو سابقا، والمدربة الحالية سليمة سواكري، في منصب وزيرة منتدبة مكلفة برياضة النخبة.

وعلقت "سواكري"، على قرار تعيينها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" قائلة: "شكرا لكم أحبتي من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. وفي هذا المقام الطيب طيبة قلوبكم أحبتي".

وأضافت المصارعة السابقة: "أتقدم بالشكر الموصول للسيد رئيس الجمهوية عبدالمجيد تبون، على الثقة التي وضعها في شخصي وتعييني ضمن الطاقم الحكومي بمنصب وزيرة مكلفة برياضة النخبة، إن شاء الله نبذل كل ما في وسعي من أجل خدمة القطاع، كما فعلت في السابق وأنا رياضية حين مثلت الرياضة الجزائرية في مختلف المحافل الدولية بكل فخر واعتزاز".

وسليمة سواكري، هي مصارعة دولية سابقة في رياضة الجيدو، ولدت يوم 6 ديسمبر 1974 ببرج الكيفان في الجزائر العاصمة.

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حصدت سواكري، عشرة ألقاب قارية في مسيرتها الاحترافية (من 1992 إلى 2008).

توجت الوزيرة الجديدة 15 مرة كبطلة للجزائر، كما نالت المركز الخامس عالميا في أولمبياد أثينا 2004.

بعد الاعتزال أصبحت "سواكري"، مدربة وطنية للجيدو، ثم سفيرة "لليونسيف" بالجزائر، وعملت أيضا كمقدمة برامج في قناة تلفزيونية خاصة.

يعد فريق برج الكيفان المدرسة الأولية التي انخرطت فيها سواكري، بعدها تنقلت إلى إتحاد العاصمة الذي قضت معه فترة تجاوزت السبع سنوات.

وفي 2005 التحقت البطلة بمولودية الجزائر، التي ظلت وفية لألوانه إلى يوم اعتزالها·

وهي الآن تعمل كذلك في تقديم برنامج "إفتح قلبك"، على قناة الشروق الجزائرية.