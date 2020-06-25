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طريقة عمل مكرونة بالصلصة دون سلق "التريند الجديد"

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مطبخ

مكرونة بالصلصة دون سلق

مع بدء قرارات الحظر وباتت ربات البيوت تبتكر يوميا العديد من الأكلات السريعة والحلوى خلال تواجدهن بالمنازل، ومشاركة اكلاتهن عبر مجموعاتهن الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

ومؤخرا باتت المكرونة بالصلصة دون سلق "تريند" بعد تداول طريقة سهلة وسريعة لها.

المكونات

مكرونة 

طماطم مكعبات صغيرة 

فلفل أخضر مُقطع 

شرائح بصل صغيرة 

فلفل أسود 

ملح

بابريكا 

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كمون 

توابل 

ملعقتين صلصة 

كوب ونصف ماء مغلي 

طريقة التحضير

رصي المكرونة والخضروات جانبها مع التوابل كما متواجدة بالصورة، في وعاء عميق. 

ضيفي الماء المغلي.

اتركيها على النار حتى تنضج جميع المكونات سويا. 

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