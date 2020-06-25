"قومي المرأة" يشيد باختيار 7 سيدات في تشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية

علاقات و مجتمع

أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين 7 سيدات في الهيئات والمجالس الإعلامية والصحفية.

وتضمن القرار الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، تعيين كل من الإعلامية ريهام السهلي، ممثلة عن الشخصيات العامة، والإعلامية هالة حشيش، ممثلة عن نقابة الإعلاميين.

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وفيما يخص تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعيين كل من الإعلامية عزة مصطفى، والإعلامية رانيا هاشم، ممثلتين عن الشخصيات العامة، والدكتورة منى الحديدي، ممثلة عن المجلس الأعلى للجامعات.

وفي الهيئة الوطنية للصحافة، الصحفية سامية زين العابدين، والإعلامية فاطمة السيد أحمد، ممثلتين عن الشخصيات العامة.

كما تقدم المجلس القومي للمرأة، بخالص التهنئة للكاتب الصحفى كرم جبر، على توليه رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجي، لرئاسته الهيئة الوطنية للصحافة، وتجديد الثقة في حسين زين كرئيس للهيئة الوطنية للإعلام.

وأعربت مايا مرسي، في بيان لها، عن بالغ سعادتها وفخرها بتعيين 7 عضوات بالهيئات الإعلامية الثلاث، مؤكدة أننا نعيش في عصرنا الذهبي بوجود قيادة سياسية تؤمن بتمكين المرأة.

كما توجهت بخالص الشكر والتقدير والعرفان للدكتورة سوزان القليني، عضو المجلس القومي للمرأة، عن فترة تواجدها بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي كانت تزود وتدافع بكل قوة عن تحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام، وذلك بوضع ضوابط لصورة المرأة في الإعلام، من خلال الكود الأخلاقى الذي وضعته لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة.