الامارات | «الثقافة المجتمعية» يعزّز الوعي والحسّ بالمسؤولية تجاه الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة المجتمعية» يعزّز الوعي والحسّ بالمسؤولية تجاه الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد فريق عمل الثقافة المجتمعية، الذي شكّله مجلس الوزراء، أخيراً، اجتماعه الأول برئاسة وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، مبارك الناخي، لاستعراض مهام اللجنة، والاتفاق على الخطة التنفيذية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، أهمية ملف الثقافة المجتمعية في غرس السلوكيات الصحيحة بين أفراد المجتمع، وإبراز الارتباط الوثيق بين الثقافة والمجتمع، باعتبارهما الركيزة التي تقوم عليها الدول في تعزيز وعي شعبها، وتنمية فكرهم، وتطوير شعورهم بالمسؤولية تجاه وطنهم.

إرث ثقافي

وقالت نورة الكعبي: «تمتلك دولة الإمارات إرثاً ثقافياً وقيمياً عظيماً، مستمداً من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فهو من وضع قيماً ونهجاً ملهماً يمثلان عنوان ثقافة مجتمعنا، وينبغي غرسهما في نفوس شعب دولة الإمارات، لقد كشفت أزمة (كوفيد-19) مدى أهمية هذه القيم والرؤى في تشجيع السلوكيات الصحيحة، إذ راهنت القيادة الرشيدة على وعي مجتمعها والتزامهم بالإجراءات الوقائية لتجاوز التحديات الراهنة».

وأشارت نورة الكعبي إلى أن فريق الثقافة المجتمعية سيعمل على تطوير المبادرات الثقافية والإعلامية وربطها بالمجتمع، من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات والسياسات التكاملية التي تحقق هذا الهدف، بالتعاون بين جميع المؤسسات ذات العلاقة، موضحة أنه لا يمكن أن يكون الفعل الثقافي ناجحاً بمعزل عن تفاعل مجتمعي يوصل الرسالة الصحيحة لأفراد المجتمع.

وتشرف وزارة الثقافة وتنمية المعرفة على فريق الثقافة المجتمعية، الذي يضم ممثلي عدد من الجهات الاتحادية، هي: وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة تنمية المجتمع، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمجلس الوطني للإعلام، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومكتب الاتصال لحكومة الإمارات.

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نهج زايد

وأكد وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، مبارك الناخي، أهمية توحيد الجهود من قبل جميع الأعضاء، لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث سيعمل الفريق على إطلاق مبادرات مستمدة من نهج زايد، تسهم في تعزيز الإيجابية، وتصميم برامج حكومية تنمّي القيم والأخلاقيات والسلوكيات الصحيحة، وإعداد الدراسات حول مدى فاعلية الرسالة الإعلامية الحكومية لدى الجالیات الأجنبية في الدولة، وکیفیة تعزیزها، فضلاً عن دراسة سلوك الأفراد وقت الأزمات، واقتراح مبادرات وبرامج مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز السلوکیات الصحيحة.

سياسات ومبادرات

يتولى فريق الثقافة المجتمعية مجموعة من المهام والاختصاصات، أبرزها اقتراح السياسات والمبادرات التي تضمن تعزيز الوعي المجتمعي لدى الأفراد، ووضع دليل إعلامي موحد يتماشى وأفضل الممارسات خلال فترة الطوارئ والأزمات، والعمل على تصميم محتوى ثقافي مجتمعي من خلال مجموعة من البرامج الثقافية المستدامة، التي تُعنى بالثقافة الوطنية والصحة النفسية، إلى جانب وضع إطار شامل عن قيم ووعي المجتمع في التعامل مع الأزمات.

الفريق سيعمل على تطوير مبادرات ثقافية وإعلامية وربطها بالمجتمع، بالتعاون مع جميع المؤسسات ذات العلاقة.

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