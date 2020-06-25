الامارات | نيوزيلندا.. ذوبان نهر جليدي بقدر يكفي لشرب أهلها 40 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا.. ذوبان نهر جليدي بقدر يكفي لشرب أهلها 40 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر معهد بحثي في نيوزيلندا، أمس، أنه يعتقد أن نهراً جليدياً في البلاد فقد قدراً كبيراً من الجليد على مدى ثلاث سنوات، بشكل يوفر مياه الشرب لجميع النيوزيلنديين لمدة 40 عاماً.

وقال المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي، في بيان، إن العلماء يقدرون أن نهر بروستر الجليدي، في منطقة ساوث آيلاند، فقد 13 مليون متر مكعب من الجليد، بين عامَيْ 2016 و2019.

ويساوي هذا 15.9 تريليون لتر من المياه، ويعتقد المعهد أن هذه الكمية تعادل ما سيشربه شعب بحجم سكان نيوزيلندا في 40 عاماً.

ويجري علماء المعهد، سنوياً، مسحاً للخط الجليدي في نهاية الصيف، لأكثر من 50 نهراً جليدياً في نيوزيلندا.

وقال عالم المناخ، أندرو لوري، إنه عثر على مزيد من الثلج في الأنهار الجليدية هذا العام، مقارنة بالعامين السابقين، لكنه حذر من أن ذلك قد لا يعد نوعاً من التعافي.

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وأضاف أن الأمر سيحتاج إلى ما بين 20 و30 عاماً، مثل هذا، «للبدء حتى في النظر إلى ما إذا كان ذلك الضرر الأخير، يمكن أن ينصلح بأي درجة».

وقال لوري إن الضرر الذي لحق ببعض الأنهار الجليدية الصغيرة، بين عامَيْ 2018 و2019، قد وضعها على حافة التلاشي.

وأوضح أن نحو 30% من حجم الجليد في جبال الألب الجنوبية، أي ما يعادل 15.9 تريليون لتر من الماء، فُقد منذ بدء المراقبة السنوية في سبعينات القرن الماضي.

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