الامارات | بعد الخروج من حمام السباحة.. جفف أذن طفلك

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخروج من حمام السباحة.. جفف أذن طفلك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت الرابطة الألمانية، لأطباء الأطفال والمراهقين، الوالدين بتجفيف أذن الطفل جيداً بعد الخروج من حمام السباحة، أو البحر، باستخدام منشفة أو بواسطة مجفف الشعر، مع مراعاة أن يضبط على درجة حرارة منخفضة إلى حد ما، وعلى مسافة 10 سم من أذن الطفل.

وعللت الرابطة أهمية ذلك بأن وجود ماء في الأذن يؤدي إلى الإصابة بالتهاب القناة السمعية، الذي تتمثل أعراضه في احمرار الأذن وتورمها وشعور بحكة بها.

Advertisements

وفي حال ملاحظة هذه الأعراض، تجب استشارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة على وجه السرعة، لعلاج الالتهاب في الوقت المناسب.

وللوقاية، ينبغي على الوالدين إعطاء الطفل نوعية معينة من سدادات الأذن، أو قبعات السباحة، عند الذهاب إلى البحر أو حمام السباحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news