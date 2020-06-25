الامارات | 4 من روائع كلاسيكيات السينما العالمية في «عقيل» دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 من روائع كلاسيكيات السينما العالمية في «عقيل» دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سينما عقيل، سينما الأفلام المستقلة في دبي، عن طرحها لبرنامج «سينما عقيل في ترحال»، طوال فترة الصيف من 26 يونيو إلى سبتمبر المقبل. يقوم البرنامج بعرض سلسلة خاصة من أربعة أفلام من الكلاسيكيات الخالدة والأفلام المعاصرة، التي تحتفي ببهجة ومتعة السفر عبر الشاشة الكبيرة، التي تسلط الضوء على المعالم السياحية حول العالم.

وبالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي، وشركة «فرونت رو فيلمد إنترتينمنت»، تبدأ أولى رحلات البرنامج في إيطاليا، ضمن برنامج «رحلة إلى إيطاليا»، مع تحفة المخرج فيديريكو فليني السينمائية الحائزة جائزة «السعفة الذهبية» في مهرجان كان، فيلم «لا دولشي فيتا» (1960). إضافة إلى الفيلم الحائز جائزة «الأوسكار» الـ86 للمخرج باولو سورينتينو بعنوان «الجمال العظيم» (2013). وقامت سينما عقيل بافتتاح أبوابها 12 يونيو الجاري، بعد إغلاقها المؤقت، في إطار دعم جهود الدولة لاحتواء انتشار فيروس «كورونا»، وتتزامن إعادة الافتتاح مع بروتوكولات التخفيف الجزئي على قيود الحركة في الإمارة، وفقاً للقواعد التي وضعتها السلطات الصحية في الدولة، لضمان سلامة وراحة المقيمين والزوّار.

وقالت المؤسسة والمديرة التنفيذية لسينما عقيل، بثينة كاظم: «نؤمن في سينما عقيل بأن السينما يمكنها أن تأخذك عبر الأماكن والأزمنة: لا يتعين عليك فعلياً ركوب الطائرة للسفر. يمر علينا صيف 2020 بطريقة مختلفة، وإذا اخترت، مثل العديد من الناس هذا العام، عدم السفر إلى وجهة عطلتك الصيفية، فنحن نود إحضار هذه الوجهة إليك. نجمع لك حكايات السفر والتجوال، ونراهن عبر (برنامج سينما عقيل في ترحال) على قوة السينما التي تتنقل بالمشاهدين عبر مناظر طبيعية جديدة».

وأضافت: «يشمل البرنامج بعضاً من الأعمال السينمائية التي لا تُنسى، التي تأسر المشاهد من خلال رحلة من روائع كلاسيكيات السينما وبعضاً من أفضل الأعمال المعاصرة - ندعوكم إلى الترحال بكل أمان وجمال - عبر حبنا للصورة المتحركة خلال هذه الأوقات الصعبة».

فيلم «لا دولشي فيتا»

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«الحياة الحلوة» فيلم إنتاج سنة 1960 للمخرج الإيطالي فدريكو فلليني. فاز بجائزة «السعفة الذهبية» في مهرجان كان السينمائي لعام 1960، وجائزة «الأوسكار» لفئة أفضل أزياء. يحكي الفيلم قصة صحافي يكتب لمجلات الثرثرة، خلال رحلة تجواله في روما الحديثة.

فيلم «الجمال العظيم»

يستمر البرنامج مع الفيلم الحائز جائزة «الأوسكار» الـ86 للمخرج باولو سورينتينو، بعنوان «الجمال العظيم» (2013).

يحكي الفيلم قصة حب جامبارديلا (65 عاماً)، الذي يكتشف روما ومجدها عبر مشاهد خالدة وجميلة.

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