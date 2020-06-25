الامارات | «قصر الوطن» على لائحة «الوجهة الثقافية الرائدة في الشرق الأوسط 2020»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رشحت جوائز السفر العالمية «قصر الوطن» لجائزة «الوجهة الثقافية السياحية الرائدة في الشرق الأوسط 2020»، وتُعنى هذه الجوائز بتكريم التميز والاحتفاء به في جميع قطاعات صناعة السياحة والسفر العالمية. ويأتي هذا الترشيح لهذه الجائزة المرموقة إشادة بتميز «قصر الوطن» صرحاً معمارياً وحضارياً فريداً، فضلاً عن نجاحه في ترسيخ مكانته على المستويين الإقليمي والدولي منذ افتتاح أبوابه أمام الجمهور في مارس 2019. ويمكن للجمهور التصويت لـ«قصر الوطن» عبر الموقع الإلكتروني: www.worldtravelawards. com/‏‏vote. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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