الامارات | الشارقة للفنون تعيد افتتاح بعض المواقع

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعيد الشارقة للفنون افتتاح بعض مواقعها اعتباراً من يوم غدٍ، مع إيلاء الأهمية القصوى لسلامة الموظفين والزوّار والمجتمع وراحتهم وصحتهم، عبر مجموعة من التدابير الصحية والاحترازية، وفق التوصيات الصادرة عن الجهات الصحية والحكومية الإماراتية، بما في ذلك خطط التعقيم والتنظيف، وتقليل عدد الزوّار.
يتطلع معرض «الفن في زمن القلق»، بوصفه من أهم المعارض في الشرق الأوسطـ، إلى استكشاف الفن في عصر الإنترنت، ويستقطب ما يزيد على 30 فناناً معاصراً لاستكشاف تأثير الأجهزة والتقنيات الحديثة والشبكات الرقمية على وعينا الجمعي في عالم اليوم.
وتدعو الغرفة الماطرة، العمل التركيبي الدائم، الزوار إلى المشي داخل غرفة تهطل فيها الأمطار من دون التعرّض للبلل. تقتصر الزيارة الواحدة على خمسة أشخاص فقط التزاماً بتوجيهات التباعد الاجتماعي الموصى بها.
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