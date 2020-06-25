تقي من سرطان الكبد.. 5 أعشاب تقلل نسبة الحديد في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:
يعد ارتفاع نسبة الحديد في الدم من المشكلات الصحية الخطيرة التي تهدد البعض خاصة أنها تترسب على الأعضاء الحيوية مثل الكبد، والبنكرياس وقد يصل تأثيره إلى الإصابة بالسرطان، ويطلق عليه داء ترسب الأصبغة الدموية.
وهناك بعض الأعشاب المفيدة في علاج تلك المشكلة وتقلل نسبة الحديد في الدم، وللتعرف عليها اضغط هنا.
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