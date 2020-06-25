الامارات | «التثاؤب والبلع» يخلصان من ضغط الأذن في الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «التثاؤب والبلع» يخلصان من ضغط الأذن في الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الرابطة الألمانية، لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، بأن السبب في معاناة ضغط على الأذن أثناء السفر بالطائرة، يرجع لانضغاط طبلة الأذن إلى الداخل، بفعل انخفاض الضغط بالأذن الداخلية، والذي ينجم عن ارتفاع الضغط بالبيئة المحيطة، أثناء الهبوط مثلاً. وأضافت أنه يمكن مواجهة المشكلة، من خلال التثاؤب والبلع. وبالنسبة للصغار، ينصح بمواصلة تناول المشروبات أثناء هبوط الطائرة؛ إذ يساعد البلع المستمر على معادلة الضغط. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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