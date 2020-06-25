الامارات | نيوزيلندا: حظر الشباك العائمة لحماية الدلافين الأصلية

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شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا: حظر الشباك العائمة لحماية الدلافين الأصلية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الحكومة النيوزيلندية، أمس، أنه من المقرر أن يتم حظر الشباك العائمة في مياه البلاد، بدءاً من أكتوبر المقبل، في محاولة للمساعدة في حماية دلافين «ماوي» و«هكتور» الأصلية.
وقال كل من وزيرة حفظ البيئة، أوجيني سيدج، ووزير المصائد السمكية، ستيوارت ناش، في بيان مشترك، إن إجراءات حماية الثدييات لا تتضمن، أيضاً، تصاريح جديدة للمسح الزلزالي، وأنشطة التعدين في قاع البحر بمناطق حماية الثدييات البحرية الموسعة.
يشار إلى أن دلافين هكتور عرضة للخطر على الصعيد الوطني، إذ يوجد منها نحو 15 ألفاً في مياه نيوزيلندا، في حين أن دلافين ماوي معرضة لخطر شديد، مع بقاء نحو 63 فقط.
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