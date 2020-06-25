الامارات | نجاح كبير لمزاد على قطع من «ريتز» الباريسي

شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لمزاد على قطع من «ريتز» الباريسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت قطع تاريخية من الفضة والكريستال وغيرها، عائدة لفندق «ريتز» في مزاد، بقيمة 1.7 مليون يورو، أي أكثر بأربع مرات من التقديرات الأساسية، على ما ذكرت دار «آركوريال» للمزادات. واستمر المزاد ثلاثة أيام حتى أول من أمس، وأسفر عن بيع كل القطع المعروضة، ويبلغ عددها 1500. وشارك أكثر من 500 مزايد من 25 جنسية مختلفة في المزاد عبر الإنترنت. وأبدى المزايدون اهتماماً، خصوصاً بطواقم المائدة الستة الشهيرة للفندق الباريسي، مع بيع جزء من هذه الصحون بسعر زاد 18 مرة على قيمتها المقدرة. وكان هذا الفندق الأسطوري الواقع في «ساحة فاندوم» المفضل لدى نجمات، مثل الممثلة أودري هيبورن، ومصممة الأزياء كوكو شانيل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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