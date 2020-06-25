الامارات | معرض افتراضي للفنون العربية ينطلق من روما

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شكرا لقرائتكم خبر عن معرض افتراضي للفنون العربية ينطلق من روما والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، في العاصمة الإيطالية روما، فعاليات النسخة الافتراضية الأولى من مهرجان «أمل وتواصل» للفنون في 30 يونيو الجاري، بمشاركة فنانين من 20 دولة عربية وأجنبية.
وتنظم المهرجان مجموعة «مسلة آرت»، والسفارة العراقية في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة 137 من الفنانين التشكيليين والموسيقيين والمسرحيين بدول عدة، من بينها مصر، واليمن، وليبيا، ولبنان، والأردن، وتونس، والجزائر، والكويت، وإيطاليا، والنمسا، وأوكرانيا، والولايات المتحدة، وكندا، وباكستان، وألبانيا، وفنلندا. وقالت رئيسة المهرجان، الفنانة والأكاديمية العراقية الدكتورة وفاق الحسن، إن المهرجان يتضمن معرضاً للفنون التشكيلية، بمشاركة 98 من الفنانين التشكيليين العرب والأجانب، بجانب عروض مسرحية وموسيقية وسينمائية.
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