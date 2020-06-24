رمضان عبدالمعز للأزواج: انصف زوجتك ولو أساءت

أخبار من الوطن نيوز

وجه الشيخ رمضان عبدالمعز، العالم الأزهري والداعية الإسلامي، نصائح عديدة للأزواج من أجل صلاح النفوس واستقرار البيوت، قائلًا: "انصف زوجتك، حتى ولو خرجت منها إساءة، فهي تسهر دائما على راحة أبنائك، وتطهو لك طعامك وتجهز لك لباسك، فالجميع به عيوب ومزايا في الوقت ذاته، وعلينا تقبل الحسن والتغاضي عن القبيح".

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وأضاف "عبدالمعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، أنه لا بد من التوقف عن جلد الآخر، قائلا "الزواج ما هو إلا مجموعة من التنازلات عن أخطاء الطرف الثاني، اللي مش بيغلط يحاكم الطرف الأخر، بس كلنا بنخطئ ولذلك علينا الصبر على بعض".

وفي المقابل ناشد الداعية الإسلامي، الزوجات بالتحلي بالصبر في معاملة الرجال، "ده أدخل على قلبك السرور، وحاول رضاكي، وفرح قلبك، وخرجك قبل أزمة كورونا، أصبري عليه".