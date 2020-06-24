مستخرج من البن.. مكمل غذائي يساعد على فقدان الوزن

صحة

قد يبحث البعض عن مكملات غذائية تساعد في خسارة الوزن، وهو ما قد يتوفر في مكمل غذائي مستخرج من البن.

ولمن لا يعرف فإن الفوائد الصحية لشرب القهوة "البن"، تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وكذلك تحسين مستويات الدهون في الدم، كما أن لشرب القهوة فوائد على محيط الخصر، ويساعد على حرق السعرات الحرارية.

ووفقا لصحيفة "اكسبريس" البريطانية، فإن هناك مستخلصا آخر من حبوب البن، يحتوي على مركبات تعرف باسم "أحماض الكلوروجينيك" التي يعتقد البعض أن لها تأثيرات مضادة للأكسدة، وتساعد على فقدان الوزن.

ولا يعد مستخلص حبوب البن الأخضر معروفا نسبيا، ولكنه يحتوي على الكافيين تماما مثل حبوب البن العادية.

ويحتوي أيضا على منبه يرتبط بفقدان الوزن وتعزيز مستويات عالية من حمض الكلوروجينيك، وهو مضاد للأكسدة من مادة البوليفينول قد يعزز فقدان الوزن، ويتم تحقيق ذلك عن طريق تقليل امتصاص الدهون والجلوكوز في الأمعاء، وخفض مستويات الأنسولين لتحسين وظيفة التمثيل الغذائي.

وفي دراسة أجريت مع المكتبة الوطنية للطب، تم تحليل آثار تناول الكافيين على فقدان الوزن.

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وذكرت الدراسة: "أظهر التحليل أن تناول الكافيين قد يعزز الوزن ومؤشر كتلة الجسم وتقليل الدهون في الجسم". وخلصت إلى أن استهلاك الكافيين قد يساعد في تقليل وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم والدهون أيضا".

وفي دراسة أخرى بالتعاون مع المكتبة الوطنية الأمريكية للطب والمعاهد الوطنية للصحة، تم التحقيق في استخدام مستخلص البن الأخضر كمكمل لإنقاص الوزن.

وقالت الدراسة: "الغرض من هذه الورقة البحثية هو تقييم فعالية مستخلص البن الأخضر (GCE) كمكمل لإنقاص الوزن، باستخدام بيانات من التجارب السريرية البشرية".

وارتبطت جميع الدراسات بارتفاع خطر التحيز كما تكشف نتيجة التحليل عن اختلاف كبير في وزن الجسم مقارنة بالدواء الوهمي، إن حجم التأثير معتدل، وهناك تجانس كبير بين الدراسات.

وقالت Medical News: "يعتقد العلماء أن المستويات العالية من أحماض الكلوروجينيك في خلاصة حبوب البن الخضراء، هي المفتاح لتأثيرات فقدان الوزن.

وتشير دراسة قديمة إلى أن حمض الكلوروجينيك قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتقليل مستويات الأنسولين، عن طريق تقليل امتصاص الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي، وقد تعمل أحماض الكلوروجينيك أيضا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي للدهون، وخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، وتحسين مستويات الهرمونات المرتبطة بالسمنة.

ومع ذلك، فإن معظم الأبحاث الحالية تتم على الفئران، وهناك حاجة لمزيد من الدراسات البشرية، بحسب الموقع.

ومن المهم استشارة طبيبك العام قبل الشروع في تناول المكملات الغذائية الجديدة لفقدان الوزن.