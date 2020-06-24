بسبب كورونا.. إقامة مسابقة ملكة جمال المراهقات المصرية "أون لاين"

لايف ستايل
أعلنت إدارة مسابقة ملكة «جمال مصر للمراهقات»، عن بدء فعاليات المسابقة «أون لاين»، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي بات جائحة عالمية.
وتهدف المسابقة إلى اختيار أفضل ملكة في سن المراهقة من سن 15 إلى 19 عاما، من بين المتقدمات المصريات.
من جانبها، قالت دكتورة أمال رزق رئيس المسابقة، في بيان لها، إنه يتبعها فتح التسجيل لمسابقة «ميس إيجييت» بنت مصر و"ميس إيكو إيجيبت" أول يوليو من سن 19 - 29 عاما.
وأشارت إلى أن مسابقة هذا العام لها طابع خاص، حيث يتم تطبيق تكنولوجيا لايف عن بعد في مسابقات ملكات الجمال، وسوف يتم اتباع نظام مختلف هذا العام لمراعاة المعايير الصحية لوزارة الصحة والحكومة المصرية.
وتابعت، أن معظم الأنشطة تتم «أون لاين» من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، والذي يتم من خلاله التسجيل «أون لاين»، وفحص طلبات التقديم مرفق معها فيديوهات قصيرة تقوم بها المتقدمات بالتعريف بأنفسهن والهدف من اشتراكها للمسابقة التي تنتهي في أكتوبر القادم.
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