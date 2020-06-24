التكييف يصيبك بفيروس كورونا في هذه الحالة.. كيف تقي نفسك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعتبر التكييف من أساسيات فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجة الحرارة الكبير، لكن مع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ازداد الخوف من استخدامه حتى لا يساعد في نقل العدوى.

وأوضحت عدد من الدراسات الطبية أن الفيروس التاجي الجديد يمكن أن ينتقل خلال الهواء، وكذلك من خلال التكييف، بحسب ما أوضح موقع "insider".

وقال تشينغيان تشين، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة بوردو: "مكيفات الهواء تعمل بطريقة نقل الهواء وإعادة تدويره في الغرفة، ومن خلال هذه الآلية يمكن نقل قطرات الفيروس التاجي بين المتواجدين في نفس المكان".

وأشار "تشن" إلى ما حدث في سفينة "برنسس"، حيث أصيب حوالي 700 شخص من أصل 3000 متواجدين بعد الحجر الصحي، لا يزال الكثير من الناس يمرضون على متن السفينة وأعتقد أن نظام تكييف الهواء ساعد على ذلك".

وأوضحت رسالة بحثية صينية، أن تسعة إصابات بالفيروس المستجد حدثت في مدينة غوانزو الصينية، بسبب امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا.

وجميع المتواجدين في المكان مع السيدة لم يكونوا على اتصال مباشر معها، ولكن جلوس إلى طاولات مجاورة داخل مطعم يحتوي على مكيف هوائي.

وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة أوريغون وجامعة كاليفورنيا، أن أفضل طريقة لتهوية المكان ومنع انتشار العدوى هو فتح النوافذ والسماح للهواء الطبيعي أن يتخلل الغرفة.

Advertisements

قال الدكتور تشينغيان تشين، "إذا لم تحصل على هواء نقي بما فيه الكفاية، سوف تصبح الغرفة حاضنة للعدوى".

وأوصى "تشين" بضرورة فتح النوافذ داخل المنزل إذا كان به شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، حتى نقلل من انتشار العدوى".

وقدمت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح والإرشادات للحماية من الإصابة بكورونا عن طريق التكييفات:

- يتم تنظيف فلتر التكييف كل 12 ساعة.

- تشغيل التكييفات فترة والاعتماد على التهوية الطبيعية فترة أخرى.

- أفضل أنواع التهوية هي التهوية الطبيعية وأسوأها المراوح لأنها تحرك الهواء ومن الممكن أن تحرك الرذاذ

- أفضل أنواع التكييفات هي التي تعتمد على الهواء الخارجي وتقوم بتبريده