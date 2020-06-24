موجودة في السوق.. 9 أنواع سامة من معقمات اليدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:

تعد معقمات اليدين من أهم الأدوات المستخدمة في الفترة الراهنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ما تسبب في زيادة الطلب عليها وعرضها للغش التجاري وإضافة مادة الميثانول السامة.

وكشفت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، عن أنواع الكحول التي تحتوي على الميثانول السام، وللتعرف عليها اضغط هنا.