محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:
تعد معقمات اليدين من أهم الأدوات المستخدمة في الفترة الراهنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ما تسبب في زيادة الطلب عليها وعرضها للغش التجاري وإضافة مادة الميثانول السامة.
وكشفت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، عن أنواع الكحول التي تحتوي على الميثانول السام، وللتعرف عليها اضغط هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر موجودة في السوق.. 9 أنواع سامة من معقمات اليدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.