بعد إلغاء الحظر.. 6 إرشادات لازمة للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: أعلنت الحكومة قرارت تفيد بإعادة فتح المقاهي والمطاعم ودور العبادة، والأماكن الترفيهية، اعتبارًا من السبت المقبل، وهو ما يتطلب اتباع الكثير للإجراءات الوقائية لتحصين مناعتهم ضد عدوى كوفيد-19 وللتعرف على هذه الإرشادات الوقائية الواجب اتباعها اضغط هنا

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