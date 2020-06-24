لمرضى كورونا في المنزل.. إرشادات للتعامل مع السعال الجاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

إذا كنت تعاني من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وظهور أعراض خفيفة ورئيسية كالحمى وضيق التنفس والسعال الجاف الشديد، فيجب عليك أن تعزل نفسك في المنزل.

هذه الأعراض يمكن أن تظهر بعد يومين إلى 14 يوما من التعرض للفيروس، ويقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكي، إن معظم الناس سيعانون من الأعراض لبضعة أيام ويتحسنون بعد نحو أسبوع، لذا يجب على المرضى شرب الكثير من السوائل للمحافظة على رطوبة الحلق والجسم، والحصول على الكثير من الراحة واتخاذ خطوات التعافي منه.

وتذكر منظمة الصحة العالمية إن بعض العلاجات التقليدية أو المنزلية قد توفر لك الراحة وتخفف من حدة الأعراض.

Dextromethorphan: مادة فعالة بالأدوية تعمل كمثبط للسعال، يعمل عن طريق خفض النشاط في الدماغ الذي يسبب السعال.

الفينيلفرين أو السودوإيفيدرين: هذه هي المكونات التي تساعد على احتقان الأنف وممرات الجيوب الأنفية، ولكن احتقان الأنف والجيوب الأنفية ليست الأعراض النموذجية المرتبطة بمرض فيروس كورونا، لذا قد ينصح الطبيب بتجنب هذه المكونات.

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أسيتامينوفين: يخفف الألم والحمى، أخذ اسيتامينوفين آمن طالما يتم اتباع الجرعة الموصى بها، قد يسبب الأسيتامينوفين مشاكل إذا اتخذت في جرعات، 4 جرامات في اليوم.

قد تحتوي أدوية السعال ومنتجات البرد أيضًا على الكوديين، وقد نصحت إدارة الأغذية والعقاقير بأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 يجب عليهم عدم استخدام أي أدوية تحتوي على الكوديين.

كما توصي إدارة الأغذية والعقاقير بعدم استخدام الأدوية دون وصفة طبية لعلاج السعال وأعراض البرد للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين.

ولكن هناك استراتيجية غير التطبيب، حسب ما ذكر موقع adventhealth المعني بالصحة، يمكنك استخدامها في محاولة للمساعدة في تخفيف السعال الناجم عن COVID-19 في المنزل.

وتشمل العلاجات غير الطبية للسعال، شرب الكثير من السوائل، وخاصة المشروبات الدافئة، وفقا لما أوصت به إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فشرب الكثير من السوائل يساعد في منع المريض من الإصابة بالجفاف