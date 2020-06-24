من هنا الزاهد لزوجة الميرغني.. مشاجرات فنانات مع الجمهور بسبب أزواجهن: في ضهر بعض

علاقات و مجتمع

اعتادت فنانات مشاركة متابعيهن بالصور ومقاطع الفيديو عن حياتهن الاجتماعية، وأحيانًا يشاركن المتابعين في التعليقات المتبادلة، ومثلما تتلقى الفنانات التعليقات الداعمة والإيجابية، تأتي أيضًا بعض التعليقات التي تحمل النقد والإساءة لهن ولأزواجهن.

وغالبًا تفضل الفنانات الدفاع عن أزواجهن، عند تلقي التعليقات المسيئة، مثلما فعلت الفنانة إسراء عبدالفتاح، في الرد على متابعة حمل تعليقها الكثير من الحقد على زوجها الفنان حمدي الميرغني.

وبدأت الواقعة، حينما هنأت "إسراء" زوجها الفنان حمدي الميرغني، بيوم الأب العالمي، فنشرت صورة له وهو يحمل ابنتهما الرضيعة "تمارا" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، معلقة عليها: "يوم الأب العالمي لأفضل أب.. تمارا بتحبك".

وتفاعل الكثير من متابعي الفنانة إسراء عبدالفتاح على رسالتها لزوجها، لكن تعليقا من أحد المتابعين أثار غضب نجمة مسرح مصر، إذ تلقت تعليقا يحمل الحقد على زوجها: "إحنا السنة السودة كلنا إلا الراجل ده.. أوف حظه بالسما برمضان ماسبش مسلسل وبرنامج ما طلع فيه ودلوقتي عنده بيبي.. وعايش أيامه فرحان.. حتى أوس أوس يلي مثل معاه ابنه مات وما سلم من السنة دي إلا هو.. عمال ينجح ويعمل فلوس".

التعليق الحاقد أثار غضب "إسراء" التي ردت قائلة: "ربنا ياخدك"، كما تفاعل معها متابعوها في الرد على التعليق.

لم تكن إسراء عبدالفتاح، الوحيدة أو الأولى التي وقفت في ظهر زوجها، تدافع عنه في تعليقات مسئية من المتابعين، فسبقتها فنانات آخريات.

لقاء الخميسي لمتابع: أنت اللي حمار

الفنانة لقاء الخميسي، من الفنانات اللائي اعتادن مشاركة والرد على متابعيها، وقبل أيام، دخلت في مشادة مع أحد المتابعين بسبب زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف.

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فكانت "لقاء" نشرت صورة لها برفقة زوجها، عبر "إنستجرام"، معلقة عليها "حبيبي"، ليتفاعل معها المتابعون، لكن أحدهم خرج انتقد بطريقة مسيئة حارس المرمى "عبد المنصف"، إذ قال: "كابتن مصر إيه ده شال شيال مشلهوش حمار في مطلع".

التعليق أثار غضب "لقاء" لتدافع عن زوجها معلقة: "أنت مش محترم نهائي.. والحمار دا يبقى أكيد أنت"، وتضامن معها الكثير من المتابعين في الدفاع عن "عبدالمنصف".

هنا الزاهد لمتابعة هاجمت أحمد فهمي: ورينا نفسك

الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، من الثنائي الذي اعتاد مشاركة متابعيهم بصورهم ومقاطع فيديو لهم، وتفاعل المتابعين معهم، وفي إحدى المرات، نشر "فهمي" صورة له عبر "إنستجرام"، برفقة كلب، وتلقى الكثير من التعليقات، لكن جاء إحداهم مسيئا له لتدخل "هنا" بالرد.

فذكرت إحدى متابعات الفنان أحمد فهمي: "مابكرهش قدك فحياتي"، التعليق الذي استفز زوجته الفنانة هنا الزاهد، لتقرر الرد عليها: "طب لو بتكرهيه أوي كده عامله فيك اكونت ليه متورينا نفسك، وعملالو فولو ليه متريحي نفسك وتعملي أن فولو.. ونسيت أقولك حاجة هو أكيد مش مستني حبك".

وأيد الكثير من متابعي "فهمي" تعليق "هنا": "في الجبهة الصراحة.. أنا بقى مش بحب حد قدك أنتي وفهمي" "عندك حق والله" "هو أنتي بتعرفيه عشان تكرهيه".