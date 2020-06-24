أول تعليق من والدة "فتاة الإسكندرية" المستغيثة من العنف: أول مرة نضربها

علاقات و مجتمع

جدل واسع، صاحب انتشار استغاثة عبر جروب خاص بالفتيات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من فتاة بالإسكندرية تحمل اسم "حسناء أمين"، تطالب بإبلاغ الشرطة لإنقاذها، عقب تعرضها للضرب من أسرتها، ما تسبب في تطوع العديد من النساء بتحرير محاضر، لينتهى الأمر بإلقاء القبض على والدتها وشقيقها للتحقيق معهما، ثم تنازل الفتاة رسميا مقابل تحرير محضر عدم التعدي عليها من أسرتها.

تروي والدة حسناء أمين، المعروفة بـ"فتاة الإسكندرية" المعنفة، تفاصيل جديدة عن الواقعة، في أول حديث لها لـ"هن"، قائلة: "عمرنا ما ضربناها.. ودي أول مرة حد فينا يمد إيده عليها"، موضحة أن نجلها الأصغر عنف أخته، عقب إصرارها على مغادرة المنزل عنوة، وضربها لأمها في سبيل فتح باب الشقة، ما تسبب في غضب شقيق "فتاة الإسكندرية"، وتعديه عليها بالضرب.

والدة حسناء أمين: إحنا مش وحشين.. وبنحب بنتنا جدا

وأشارت والدة الفتاة، إلى حدوث ذلك على آثر نشوب مشكلة عائلية بين "حسناء" وشقيقها منذ أيام، نتيجة مشاركتها بمقطع فيديو عبر "تيك توك"، ووضع والدتها لتلك المادة المصورة على خاصية "أستوري" للأصدقاء والعائلة فقط، ما تسبب في غضب أخيها وشجارهما، الذي انتهى بقرار المكوث داخل غرفتها، دون التحدث مع بقية أسرتها، لاعتراضها على تصرفه معها.

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وأكدت والدة الشاب العشرينية، إن ابنتها تغير موقفها، عقب إلقاء القبض على أسرتها للتحقيق، ما دفعها للتوجه سريعا للتنازل عن البلاغات، متابعة: "قعدت تصرخ وتقول ماما مينفعش تبات في القسم، مكنتش عايزة الموضوع يوصل لحد، رغم إن كل ده بسببها، لكني مش زعلانة منها"، مشددة على تصالح جميع أفراد الأسرة، وخروج "حسناء" لمنزل عمها، للبقاء به عدة أيام، حتى يهدأ جميع الأطراف.

وأعربت الأم، عن استيائها من التعليقات الجارحة التي تبعت التداول الواسع للواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستطردة: "والله إحنا مش وحشين، وبنحبها جدا، وحالتنا الاجتماعية كويسة، وطول عمري مدلعاها، وبتلبس أحسن لبس، وبتحط أفضل مكياج"، مختتمة حديثها بأن ابنتها لا تعاني من أمراض نفسية، وأن الأمور ستعود لطبيعتها خلال أيام.

"فتاة الإسكندرية" المستغيثة من عنف أسرتها: أنا مش مريضة

ومنذ يومين، دونت حسناء أمين، استغاثة عبر جروب خاص بالفتيات على "فيس بوك"، قائلة: "بنات إلحقوني والنبي، أهلي حابسني وهيقتلوني، وعملوا كده فى وشي، والنبي انقذوني"، مرفقة عنوانها بالتفصيل في الإسكندرية، وصورة لها تُظهر تورم شفتها ووجهها، ما تسبب في تطوع العديد من الفتيات في مختلف المحافظات بتقديم بلاغات رسمية.

وقالت "أمين"، لـ"هن"، إنها ظلت في النيابة منذ الـ8 والنصف صباحا حتى الـ6 مساء، في ظل معاملة طيبة من الضباط والمسؤولين، متابعة: "قررت أتنازل مقابل أنهم يمضوا عدم تعرض ليا"، مردفة أنها تتعرض من حين لآخر إلى تعنيف "بسيط" من الأسرة، إلا أن تلك المرة شعرت بإعياء وألم شديد في عينها اليسرى، ما تسبب في طلبها النجدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل عدم توافر رصيد لديها في الهاتف المحمول.

وأكدت انتهاء كافة المشكلات مع أسرتها، ومكوثها في منزل عمها مؤقتا، لتهدئة أعصابها، نافيا ادعاء البعض على "سوشيال ميديا" بمعانتها من أمراض نفسية، "أنا ممكن يجيلي اكتئاب بسيط من وقت لتاني، وباخدله مهدئ ومنوم من الصيدلية".