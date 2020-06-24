هند تطلق مبادرة "صلاة الغائب رزق": مصر كلها هتصلي على ضحايا كورونا

علاقات و مجتمع

من منطلق دعم أهالي ضحايا كورونا نفسيًا، دشنت الفتاة العشرينية، هند خضر، مبادرة تهدف للصلاة على الجثامين بشكل افتراضي في المنزل تحت عنوان "صلاة الغائب رزق".

وشهدت المبادرة تجاوبا واسعا لإقامة الصلاة على نفس المتوفي بالإسكندرية والجيزة ودمياط والمنصورة والغربية وغيرها من محافظات مصر، جميعهم اتفقوا على الصلاة، وذلك بعد تنويه "هند" التي تحرص قبل كل صلاة على نشر قائمة بأسماء المتوفين الجدد من خلال المجموعة المغلقة على "فيسبوك" والتي يصل عدد أعضائها قرابة 2800 عضو.

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لم يكن تجميع أكبر قدر من أسماء المتوفين من ضحايا كورونا، بالأمر السهل على "هند"، ما دفعها لطلب مساعدة من الأعضاء بأن يقوم كل عضو بوضع الأسماء التي يجدها في منطقته أو محل عمله أو حتى على صفحات الأصدقاء على منصات التواصل، "أنا كل يوم بعمل بوست مثبت وكل شوية بعمله تحديث وكل اللي الناس بتعمله بياخدوا نية الصلاة ويصلوا على المتوفين".

أما عن كيفية الصلاة، فتقول الشابة العشرينية: "حطينا للناس أزاي تصلي لأن صلاة الغائب زي صلاة الجنازة بالضبط وممكن تصليها لوحدك أو في جماعة في البيت".

حزن البعض على توديع ذويهم بعدد قليل من المصلين خلال صلاة الجنازة، كان الهدف الأساسي من المبادرة التي أرادت "هند" منها أن ترسل رسالة لأهالي ضحايا كورونا بأن مصر بأكملها تصلي على من رحلوا، حسب الشابة العشرينية لـ "هُن".