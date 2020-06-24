هل النوم ساعات قليلة خطر على الصحة؟.. طبيبة توضح

صحة

بفضل التفكير الكثير ونوبات القلق التي تسبب فيها فيروس كورونا قد لا يحصل البعض منا على كفايته من النوم وهو ما يشكل خطر كبير على صحة الأشخاص.

Advertisements

وتفيد الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الروسية، بأن فترة النوم التي تقل عن سبع ساعات تؤدي إلى الإصابة بالسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية.

ووفقا لها، هناك علاقة مباشرة بين عدد ساعات نوم الشخص ووزنه، اذ تقول إنه "خلال فترة النوم ينتج الجسم اللبتين، هرمون الشبع" الذي يكبح إنتاج هرمون جريلين "هرمون الجوع"، وكلما كانت فترة نوم الشخص أقل، يزداد تركيز هذا الهرمون ويزداد الشعور بالجوع، كما أن انخفاض مستوى الميلاتونين "هرمون النوم" يؤدي إلى زيادة الوزن".

وتشير الخبيرة، إلى أن النوم يجب أن يستمر ما لا يقل عن سبع ساعات، وإذا كان الشخص ينام بصورة منتظمة أقل من ذلك ستظهر عنده مشكلات تكون في البداية على شكل تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، ويشعر الشخص بالخمول والتعب، وتضطرب الوظائف الإدراكية للدماغ، وتنخفض سرعة مختلف التفاعلات.

وتقول الخبيرة "تؤدي مدة النوم التي أقل من سبع ساعات مستقبلا، ليس فقط إلى السمنة، بل وأيضا إلى الإصابة بمرض السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب".