تعرفي علي طرق ارتداء الأقراط الطويلة بشكل أنيق

لا شك أنا الأقراط الطويلة كانت واحدة ضمن هذه الإكسسوارات.

حيث تأتي هذا العام في أشكال متعددة منها ما هو مرصع بالفصوص وغيرها الذي يأتي بأحجار ملونة وهكذا.

وبما أنني واحدة من محبات الأقراط بشكل كبير، فأنا أعلم جيداً أن غالبية الفتيات تشعر بالحيرة تجاه تنسيق الأقراط الطويله مع إطلالتها.

فهن لا يعلمن كيف يمكن أن يظهرن بها بشكل جذاب، وما الإكسسوارات التي يجب أن يتجنبن ارتدائها معها.

لذلك قررت اليوم أن أخبرك بطريقة ارتداء الأقراط الطويلة وتنسيقها مع قائمة بأماكن بيعها ليكون من السهل عليك امتلاك واحداً هذا الموسم…

قواعد وطرق ارتداء الأقراط الطويلة

١- الأقراط الطويله مع الملابس ذات الرقبة العالية

في الشتاء نرتدي الكثير من الملابس التي تأتي برقبة عالية.

لذلك إن كنت ترغبين في تنسيق أقراط طويلة معها، فيفضل اختيار تلك التي تأتي بلون مختلف عن لون البلوفر.

فمثلاً، إن كنت ترتدي بلوفر ذو لون أبيض فتجنبي ارتداء أقراط بأحجار بيضاء وإنما اختاري تلك الملونة وهكذا.

٢- الأقراط الطويله لإطلالة كلاسيك

إن كنت ترغبين في إطلالة كلاسيكية أنيقة مناسبة للعمل، فأهم قاعدة هي ارتداء الأقراط الطويله بلونين إما الذهبي أو الفضي.

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فبلا شك ستتناسب مع إطلالتك وتمنحك الأناقة اللازمة.

٣- الأقراط الطويله والقلادات

في حال ارتدائك لأقراط طويلة لا ننصحك بارتداء قلادة برفقتها.

وإن كنت ترغبين بشدة في ارتداء قلادة، فيفضل اختيار تلك البسيطة للغاية الخالية من أي أحجار أو فصوص.

٤- الأقراط الطويله مع الملابس البسيطة

لا يفضل ارتداء الأقراط الطويلة مع الملابس المنقوشة أو المليئة بالكثير من الألوان.

فكلما كانت ملابسك سادة أو ذات شكل بسيط كلما تناسبت أكثر مع الأقراط الطويلة.

٥- الأقراط الطويله وتسريحة الشعر

لا تشكل تسريحة الشعر مشكلة كبيرة في حال تنسيقها مع الأقراط الطويلة. فكل الخيارات متاحة أمامك، سواء أردت ترك شعرك منسدلاً أو جمعه في كعكة مرفوعة.

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