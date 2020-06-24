خلطة خارقة لتنعيم وإطالة الشعر 10 سم في أسبوع

الشعر هو تاج المرأة، وهو علامة من علامات الجمال، وتحلم كل فتاة بعلاج فوري وفعال لكل مشاكل الشعر، خاصة في حالة التساقط والتقصف وصعوبة نموه وإطالته، وبعضهن ينفقن مبالغ طائلة على منتجات العناية بالشعر، لكن يمكنك استبدال تلك المنتجات باستخدام بالطرق الطبيعية في المنزل والتي تحقق مع الاستمرار عليها نتيجة فعالة في علاج مشاكل الشعر.

المكونات

بيضة

٢ ملعقة عسل ابيض

ماء البطاطس

التحضير

قومي أولا بتحضير ماء البطاطس من خلال تقشير ٢ ثمرة بطاطس وتقطيعها ثم اهرسيها في قطعة شاش نظيفة حتى تحصلين على ماء البطاطس الطبيعية.

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في وعاء اخفقي البيضة وضيفي لها ماء البطاطس مع ملعقتين عسل أبيض.

بعد غسل الشعر وتجفيفه قومي بوضع الخلطة على الشعر من الجذور حتى الأطراف، مع تدليك فروة الرأس بالماسك.

لفي شعرك واتركي الخليط لمدة ساعتين ثم اغسلي شعرك مرة أخرى، وكرري الوصفة مرتين أسبوعيا.

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