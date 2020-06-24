علامات فلكية تساعدك على اختيار شريك حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

اختيار شريك الحياة من أكثر الأشياء المهمة في حياة الرجال أو النساء، فهو يتحكم بشكل كبير في مستقبلهم، فيجب اختاروه بعناية لضمان مستقبل مشرق، ومن الإشارات التي يمكن أن تساعد في الاختيار هي الأبراج ومدى توافقها مع بعضها، بحسب ما نشرها موقع "bustle".

برج الحمل (20 مارس - 19 أبريل)

لبرج الحمل سمات معينة مثل نفاد الصبر، والجرأة، والاستقلال، ودائمًا ما يبحث عن شيء جديد، والأبراج التي تتوافق معه القوس والدلو حيث يتميزان بالمرح والمغامرة وهو ما يحتاجه برج الحمل.

ويجد الحمل مع القوس إحساس المغامرة، وكل منهما يحب الاستقلال، وهناك دائمًا شعور بالتحدي المثير بينهما عند ارتباطهما.

برج الثور (19 أبريل - 20 مايو)

يتميز بالصبر والولاء والإثارة والاجتماعية، وأهم شيء لديهم أن يشعرون بالراحة مع شريك حياتهم، والبرج الذي يتوافق معه هو السرطان.

ويتميز الثور بالولاء، ولديه رغبة الشعور بالأمان المالي دائمًا لذا سيكونون على وفاق، وسيكون أمر الزواج لديهم من الأشياء التي تسعدهم.

الجوزاء (20 مايو - 20 يونيو)

يحب الجوزاء دائمًا الاستماع إلى شريك حياته، والتحدث معه فهو لا يحب أن يشعر بالملل، ويتوافق معه برج الدلو، لأنهما يحبون تجربة الأشياء الجديدة، ويقدسون الخصوصية، لذا من المحتمل أن ينجح زواجهما.

السرطان (20 يونيو - 22 يوليو)

يبحث السرطان عن شريك حياة يشعره بالأمان؛ فيتوافق معه برج الأسد لأنه يشعره بالحماية ويشترك كلاهما في التفكير في بناء أسرة مثالية.

الأسد (22 يوليو - 22 أغسطس)

الأسد من الأبراج التي تحب أن تحمي نفسها وشريك حياتها، ويتوافق معها برج الحوت الذي يقدر الشعور بالأمان والحماية، فالزواج يشعرهما بالأمان.

برج العذراء (22 أغسطس - 22 سبتمبر)

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ينظر العذراء دائمًا لمستقبله بعناية فائقة، ويبحث عن شريك حياه يشعره بالأمان، فيتوافق دائمًا مع برج الثور ويجد سعادته معه، ويساعده في الوصول إلى أهدافه.

الميزان (22 سبتمبر - 23 أكتوبر)

من الأبراج التي لا يفهمها الكثير، ولكن برج الثور هو من يستطيع فهمه والتفاهم معه، فهو على استعداد للاستماع في أي وقت، وينجح ارتباطهما.

برج الحمل من الأبراج التي تتوافق مع الميزان أيضا، لأنه يساعده على اتخاذ القرار، ويحمسه، فمن المتوقع أن تكون العلاقة بينهما ناجحة.

العقرب (23 أكتوبر - 21 نوفمبر)

برج العقرب مع الحوت تكون بينهما الحياة ممتعة ومرحة إلى أبعد الحدود، فهما يحبان الهدوء وتصل مشاعرهما إلى بعض بسهولة.

القوس (21 نوفمبر - 22 ديسمبر)

برج يحب الحرية وفيما يتعلق بالزواج واختيار شريك الحياة يبحث عن شخص لا يعيقه، فينجذب أكثر إلى برج الثور، ومن الصعب أن يجد برج آخر غير الثور يشاركه السفر والمغامرات.

برج الجدي (21 ديسمبر - 19 يناير)

يتأقلم مع الثور، لأن أفكارهما واحدة ويحبون نفس الأشياء، ويقدمان الدعم إلى بعضهما، وفي بعض الأحيان يتأقلم الجدي مع السرطان فبينهما قيم مشتركة متعددة.

برج الدلو (19 يناير - 18 فبراير)

الدلو من أكثر الأبراج التي يساء فهمها، حيث لا يثق ولا يتأقلم إلا مع دلو مثله، وتكون حياتهما ناجحة ومستمرة لأن أهدافهم ونشاطاهما مشتركة في حريتهما ونظرتهما إلى المستقبل.

الحوت (18 فبراير - 20 مارس)

غالبًا ما يفقد الحوت طريقه إلى أهدافه، ويبحث دائمًا عن شخص يشاركه حياته وطريقه، ومن أكثر الأبراج التي تتوافق معه هو العقرب، فهما أكثر فهمًا لبعض