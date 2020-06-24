لمرضى الضغط المرتفع.. 5 أطعمة تعادل فاعلية الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي يسبب إهمال التعامل معها في التعرض لمضاعفات خطيرة تصل للسكتات الدماغية، ويبحث المرضى عن الأطعمة التي تساهم في علاجها وتعادل فعالية الأدوية المستخدمة. وتزخر الأسواق بأطعمة رخيصة الثمن ومفيدة وللتعرف عليها اضغط هنا.

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