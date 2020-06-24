هذه العادات ترفع فاتورة استهلاك الكهرباء دون أن تدري.. تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

مع الزيادة الجديدة لفاتورة الكهرباء، وارتفاع درجات الحرارة واللجوء للمكيفات والمراوح، والمكوث في المنازل لأطول فترة ممكنة تجنبا لتفشي فيروس كورونا، وبالتالي تشغيل التليفزيونات بصورة مستمرة، إليك بعض الإرشادات التي يجب عليك اتباعها لتفادي الزيادة في فاتورتك، وفق موقعي: "برايت سايد" و"إنسيدر"، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

تجنب بعض العادات التي ترفع فاتورتك دون أن تدري والتي من بينها:

- عدم إغلاق التليفزيون نهائيًا من دائرة الكهرباء.

- وضع شاحن الهاتف في مفتاح الكهرباء دون استخدامه.

- ترك الراوتر متصلا بالكهرباء دون فصله في حالة عدم الاستخدام.

- ترك المشترك الكهربائي متعدد الأسلاك في المفتاح الكهربائي.

- وضع سلك الميكروويف أو السخان الكهربائي متصلًا بمفتاح الكهرباء دون استخدامه.

- تشغيل "التايمر" منظم الوقت في البوتاجاز، دون الحاجة إلى ذلك.

- ترك غسالة الملابس متصلة بالطاقة الكهربائية دون تشغيلها.

- تجنب وضع جهاز اللاب توب على الشاحن عندما تكون البطارية ممتلئة.

- إغلاق مصابيح الإضاءة في الأماكن التي لا تحتاج إلى الإضاءة، والاعتماد على ضوء الشمس خلال النهار.

- إغلاق مراوح السقف في الغرف التي تخلو من الأشخاص.

- تبديل اللمبات العادية بلمبات "ليد".

- عند استخدام الغسالة الكهربائية، يفضل تقليل عدد الغسلات عن طريق استخدام الحمولة القصوى في كل غسلة، واستخدام الماء البارد بدلا من الساخن يقلل أيضًا من استهلاك الكهرباء.

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- التأكد من كفاءة الثلاجة، نظافة ملف المكثف الموجود في ظهرها، وإحكام غلق الباب، وعدم فتحه إلا في الضرورة، وإغلاقه بسرعة بعد فتحه لضمان عدم تسرب الهواء البارد خارجها، وترتيب المحتويات داخلها.

- على العكس بالنسبة للفريزر فيفضل أن يكون ممتلئًا تمامًا، وعند الضرورة يمكن ملء الفراغ بأكياس ممتلئة بالماء.

- فصل التيار الكهربائي عن الثلاجة حال مغادرة المنزل لفترة تزيد على الأسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوحًا.

- تنظيف فلاتر المكيف وتنظيفه كل أربعة أشهر؛ لضمان عمل المكيف بكفاءته كاملة وإخراج هواء دون شوائب.

- احرص على تبريد منزلك تدريجيًا قبل تشغيل المكيف، بترك كل النوافذ مفتوحة؛ ليتم التخلص من الحرارة الموجودة داخل المنزل، وبهذا الطريق تخفف من عمل المكيّف في تبريد المكان، وفي الوقت نفسه تخفف الحمل عن الكهرباء.

- ضبط المكيف على درجة حرارة منخفضة فور تشغيله، يزيد من استهلاك الكهرباء، فعند تشغيله ابدأ بدرجة حرارة 26 درجة واخفضها تدريجيًا.

- إصلاح الأبواب والنوافذ، بحيث تكون محكمة الغلق في الغرف الموجود بها مكيف لإحكام غلقها، إذ يسبب تسرب الهواء زيادة استهلاك المكيف؛ بالإضافة لتنظيف فتحات المكيف.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلن بداية الشهر الجاري، الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك، وجاءت كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب 38 قرشًا لكل كيلووات، بدلا من 30 قرشًا..

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ستحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشًا لكل كيلو وات بدلا من 40 قرشًا.

الشريحة الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 50 قرشًا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ستحاسب بسعر 96 بدلا من بسعر 82 قرشاً.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر 118 قرشا للكيلو وات بدلا من بسعر 100 قرش.

الشريحة السادسة من 651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشاً.

الشريحة السابعة التي تزيد على 1000 كيلو وات على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا لم ترتفع.