صيحات مكياج صيف 2020 مستوحاة من إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:43 مساءً - بسبب جائحة كورونا والتزام الحجر المنزلي، تخلت نساء كثيرات عن مستحضرات المكياج، ولم يعدن يستمتعن بتطبيق المكياج بأساليبه المختلفة. لكن مع قدوم الصيف، والتخفيف تدريجياً من إجراءات الوقاية الصحية، لا بد من أن تكوني على اطلاع بأجدد صيحات مكياج صيف 2020، التي تتميز غالبيتها بألوانها الجريئة التي تبث في المرأة الحيوية، وتضفي على إطلالتها التميز والجمال.



وفي هذا المقال، نرصد مجموعة أساليب مكياج تعد من أبرز صيحات مكياج 2020، والمستوحاة من موقع إنستقرام.



المكياج البنفسجي الفاتح

المكياج البنفسجي الفاتح



يعد البنفسجي الفاتح من أبرز ألوان المكياج الرائجة حالياً، وهو سيكون الأكثر انتشاراً خلال صيف 2020، لا سيما أنه لون حيوي وملائم لأجواء الصيف. لذلك، لا تترددي في اعتماد المكياج البنفسجي الفاتح خلال سهرات ومناسبات الصيف، الذي يرتكز على تطبيق ظلال العيون باللون البنفسجي الفاتح على كامل الجفن العلوي، مع خط أيلانر ناعم على منبت الرمش العلوي، الى جانب أحمر الشفاه باللون نفسه. جربي باليت ظلال العيون Huda Beauty Obsession Pastel Eyeshadow Palette Lilac، و قلم الكحل Shiseido Kajal Inkartist Eyeshadow, Liner, and Brow Pencil in Lilac Lotus.

أحمر الشفاه الأحمر

أحمر الشفاه الأحمر



يعد أحمر الشفاه الأحمر موضة مكياج كل المواسم، فهو لون كلاسيكي جذاب، يمنح المرأة إطلالة أنثوية جذابة. وهو سيكون خيار رائع لإطلالاتك خلال صيف 2020، لا سيما أنه رائج جداً وسيكون من أبرز صيحات المكياج لهذا الموسم. ننصحك بتجربة أحمر الشفاه الأحمر Trestique Mini Lip Crayon، أو Kevyn Aucoin The Molten Lip Color.



المكياج الوردي اللامع

المكياج الوردي اللامع



اللون الوردي هو من أبرز الألوان الصيفية، فهو ناعم وحيوي في الوقت نفسه، ويتناغم مع جميع ألوان البشرة، الفاتحة والداكنة، إضافة الى أنه مثالي للمناسبات ولأوقات النهار في آن. طبقي ظلال العيون باللون الوردي اللامع على كامل الجفن الثابت والمتحرك، على أن يكون ممتداً الى زاوية العين الخارجية. من ثم، طبقي أحمر الشفاه الوردي المات. ننصحك بتجربة ظلال العيون Lemonhead LA Birthday B!tch Spacejam Glitter Balm، وأحمر الشفاه الوردي المات Lime Crime Liquid Hi-Lite Drops.



البشرة المات

البشرة المات



بعد انتشار موضة البشرة الزجاجية، والبشرة اللامع وغيرها... ها هي موضة البشرة المات تعود لتحتل حيزاً كبيراً ضمن صيحات مكياج صيف 2020. بحيث تستخدمين مستحضرات مكياج غير لامعة تمنح بشرتك إشراقة طبيعية بعيداً عن اللمعان. ننصحك بتجربة كريم أساس بتركيبة مات مثل Becca Ever-Matte Shine Proof Foundation in Porcelain، أو Benefit Cosmetics Hello Happy Air Stick Foundation in Dark Neutral.

