كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:43 مساءً - تعد الماسكرا المقاومة للماء أفضل صديق لذوات الجفون الدهنية، وللنساء اللواتي يعانين من الحساسية الموسمية التي تجعل العيون تدمع طوال النهار، إذ إنها لا تجعل الرموش طويلة وكثيفة فقط، بل تبقى ثابتة وغير متكتلة لساعات طويلة بالرغم من أجواء الصيف الرطبة والحارة. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، أفضل أنواع الماسكرا المقاومة للماء التي تمنحك نظرات ساحرة وجذابة لساعات طويلة.



Lancôme Monsieur Big Waterproof Mascara

Lancôme Monsieur Big Waterproof Mascara



تتميز هذه الماسكرا المقاومة للماء من لانكوم Lancôme، بتركيبتها الكريمية التي تجعل الرموش طويلة وكثيفة، فضلاً عن أنها مقاومة للرطوبة والتعرق، مما يجعلها ثابتة من دون تكتلات طوال النهار. وهي تأتي بفرشاة كبيرة تعزز من جمال الرموش وتمنح المرأة نظرات ساحرة.

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Dior Diorshow Black Out Mascara

Dior Diorshow Black Out Mascara



إن هذه الماسكرا المقاومة للماء من علامة ديور Dior، طويلة الأمد، وتعمل على خلق أي مظهر تريدينه لرموشك، حيث توفر لك طبقة واحدة منها رموشاً طويلة ورقائق، أما الطبقة الثانية والثالثة فتمنح رموشك حجماً مذهلاً، فلا تترددي في تجربتها هذا الصيف، لأنها ستشكل إضافة رائعة الى حقيبة مكياجك.



Giorgio Armani Beauty Eyes To Kill Waterproof Mascara

Giorgio Armani Beauty Eyes To Kill Waterproof Mascara



هذه الماسكرا من جيورجيو أرماني Giorgio Armani، ملائمة جداً لذوات الجفون الدهنية، حيث تمنح رموشهن كثافة وطولاً تمتد لأربع وعشرين ساعة، حيث أن تركيبتها مقاومة لإنتاج الزيوت والدهون والتعرق والرطوبة، لذلك هي خيار مثالي لكل امرأة ترغب في الحصول على مكياج عيون ساحر وجذاب.

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Benefit Cosmetics BADgal BANG! Volumizing Mascara

Benefit Cosmetics BADgal BANG! Volumizing Mascara



إنها ماسكرا مكثفة مقاومة للماء تجعل كل امرأة تستخدمها في غاية السعادة، كونها توفر نتائج مذهلة على الرموش، حيث أن فرشاتها الرقيقة تتغلغل في الرموش وتمسك الشعيرات الصغيرة جداً لتمنحها الكثافة والطول المطلوبين، لتجعل عينيك أكثر وسعاً وحجماً.



Make Up For Ever Aqua Smoky Extravagant Waterproof Mascara

Make Up For Ever Aqua Smoky Extravagant Waterproof Mascara



إن هذه الماسكرا المقاومة للماء من مايك آب فور إيفر Make Up For Ever، هي من أكثر أنواع الماسكرا مبيعاً، فهي تبقى ثابتة على الرموش حتى في أكثر أيام الصيف حرارة ورطوبةً، وهي ستجعل الجميع يسألونك عما إذا كانت رموشك حقيقية.

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