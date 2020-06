كيف تجعلين مكياجك ملائماً لأجواء الصيف... 5 خطوات سهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:43 مساءً - خلال الصيف، وفي ظل الأجواء الرطبة والحارة، من المهم إدخال بعض التغيرات الى روتين المكياج الخاص بالمرأة، تجعل من أي مكياج صيفي مشرقاً وناعماً يدوم طوال النهار، ويجنبها التكتلات وسيلان مستحضرات المكياج. انطلاقاً من ذلك، نعرفك الى خمس خطوات سهلة تجعل مكياجك ملائماً لأجواء الصيف.



1- استخدام منتجات خفيفة غير لامعة

تجنبي خلال الصيف استخدام الكريمات الغنية بالدهون، كونها تمنحك بشرة زيتية ومكياجاً لامعاً غير أنيق. بدلاً من ذلك، قومي بتبسيط روتين العناية بالبشرة خاصتك من خلال استخدام واق للشمس غير لامع يوفر لك قاعدة ناعمة لتطبيق المكياج، ومرطب خفيف. ننصحك بتجربة Supergoop! Mattescreen SPF 40

2- استبدال الفاونديشن بالمرطب الملون

يعد كريم الترطيب الملون خياراً رائعاً خلال الصيف، فهو البديل المثالي لكريم الأساس الذي قد يكون ثقيلاً على البشرة خلال الأجواء الحارة، أو قد يسيل بسبب التعرق والرطوبة. كما أنه يوفر لك تغطية كاملة وناعمة للبشرة تدوم لساعات طويلة. ننصحك بتجربة bareMinerals Tinted Moisturizer Natural Skin Perfector Broad Spectrum SPF 30.



3- كونتور وهايلايتر خفيف

لا يعد كونتور الوجه معقداً، لكن اعتمديه خلال الصيف بأسلوب ناعم يبرز ملامحك بعيداً عن المبالغة. مرريه على جانبي وأسفل الوجه وحول الجبهة. وأتبعيه بتطبيق لمسة خفيفة من الهايلايتر على عظام الوجنتين وجسر الأنف والجبهة. ننصحك باستخدام NYX Wonder Stick أو Victoria Beckham Beauty by Augustinus Bader Cell Rejuvenating Priming Moisturizer in Golden .

4- أحمر شفاه وبلاش بلون موحد

للحصول على إطلالة ناعمة ومشرقة خلال الصيف، حاولي استخدام أحمر الشفاه والبلاش بلون خفيف موحد. ننصحك بتجربة lilah b. Divine Duo Lip & Cheek in Fearless أو e.l.f. Cosmetics Monochromatic Multi Stick in Bronzed Cherry.



5- ظلال عيون بألوان خفيفة

تجنبي خلال الصيف، استخدام ظلال العيون القوية والثقيلة، فهي تمنحك مظهراً داكناً ومعقداً خلال الأجواء الحارة. حاولي أن تمزجي ظلال العيون بتدرجات البني الناعمة للحصول على مكياج سموكي خفيف يلائم الأوقات كافة. ننصحك بتجربة Maybelline Color Strike Eyeshadow Pen أو باليت ظلال العيون Mented Cosmetics Everyday Eyeshadow Palette.

