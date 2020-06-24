أسباب تغير لون الأظافر... تجنبي الأسباب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:43 مساءً - يقال أن الأظافر هي مرآة لصحة الجسم، إذ إن لونها يشير في بعض الأحيان، الى إصابة المرأة ببعض الأمراض مثل أمراض القلب، والكبد والكلى... وأحياناً أخرى يؤدي الكثير من العادات السيئة الى تغير لون الأظافر، فتصبح داكنة مائلة الى الأصفر أو البني أو الأسود... في مقدمها الاستخدام المتكرر للمناكير والتدخين...

وفي ما يلي، سنعرفك الى أسباب تغيّر لون الأظافر، فاحرصي على تجنبها لتحافظي على أظافر صحية وبيضاء.



مشاكل صحية

تجنبي استخدام أدوات الغير

كثيراً ما يتغير لون الأظافر، فيتحول تدريجياً من اللون الأبيض الى اللون البني أو الأسود، أو الأصفر. إذ إن الأظافر المصفرّة، أو ذات اللون الأصفر قد تكون علامة على أنك مصابة ببعض الأمراض أو المشاكل الصحية، مثل أمراض القلب ومشاكل الكلى، والسكري، والتهاب المفاصل، إضافة الى مشاكل الرئة واضطرابات الجهاز اللمفاوي، وأمراض الكبد... وهذا يستدعي استشارة الطبيب المختص على الفور. كذلك، يؤدي النقص في بعض الفيتامينات الى تحوّل الأظافر الى اللون الداكن، فتصبح سوداء رقيقة وذات مظهر مزعج، من بينها الفيتامين B12، لكن في هذه الحالة عليك إجراء بعض التحاليل التي تثبت أن جسمك بحاجة الى هذا الفيتامين أو غيره من الفيتامينات، والحل يكون بتناول المكملات الغذائية المناسبة، من بعدها سرعان ما تستعيدين لون أظافرك الأبيض المشرق.

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فطريات الأظافر

الأمراض والمشاكل الصحية

إضافة الى الأمراض والمشاكل الصحية، تؤدي التهابات الأظافر والإصابة بالفطريات الى تغير لون الأظافر الى البني أو الأصفر، كما أن ملمسها يتغير فيصبح سميكاً ومتقشراً، وإذا لم تسارعي الى معالجة هذه الفطريات، فقد تؤثر سلباً على صحة أظافرك ويصبح علاجها صعباً، وعادة ما يتطلب ذلك تناول الأدوية المضادة للفطريات. ولتجنب الإصابة بالفطريات، احرصي على تعقيم أدوات العناية بالأظافر خاصتك، وتجنّب استخدام الأدوات الخاصة بغيرك، واستخدام منتجات الأظافر ذات الجودة العالية.



عادات سيئة

تؤدي العادات السيئة دوراً كبيراً في تغير لون الأظافر



تؤدي العادات السيئة دوراً كبيراً في تغير لون الأظافر وتحوُّل لونها الى الأصفر أو البني، ويعد الاستخدام المتكرر لطلاء الأظافر، لا سيما بالألوان الداكنة، السبب الأكثر شيوعاً للأظافر الصفراء أو البنية، يليه التدخين. لذلك، إذا كنت ترغبين في الحفاظ على أظافر سليمة وذات لون طبيعي مشرق، امنحي أظافرك الراحة من المناكير، بين الحين والآخر، وابتعدي عن عادة التدخين السيئة.

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